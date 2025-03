Un confronto all’Istituto italiano per gli Studi Filosofici (Napoli) promosso dall’europarlamentare Pasquale Tridico

Condividi

Visite: 16

18 Visite

Oggi sabato 22 marzo, alle ore 18.30, si terrà presso l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici (Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14, Napoli) il convegno “Rotta per il Sud – Quali politiche dall’Europa per il Mezzogiorno d’Italia”.

L’incontro, promosso dal presidente dell’associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno ASPROM Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e presidente della Commissione per le questioni fiscali, sarà l’occasione per discutere della crescita delle regioni meridionali e dei divari ancora esistenti tra Nord e Sud Italia. A partire dalla prospettiva europea, si articolerà un confronto sulle proposte da mettere in campo per il futuro del Mezzogiorno. E si analizzeranno le dinamiche storiche ed economiche alla base delle disparità tra i territori, tema che è al centro del saggio “Meglio soli” scritto da Pino Aprile e Luca Antonio Pepe.

Tra i relatori interverranno Roberto Fico, già presidente della Camera; Sergio Costa, vicepresidente della Camera; Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato; Marco Sarracino, deputato PD; Pino Aprile e Luca Antonio Pepe, autori del saggio “Meglio soli” (Mondadori); Gilda Sportiello, deputata M5S; Rosetta Papa, ginecologa e docente.

Introduce Melinda Di Matteo, direttivo ASPROM.

Modera Fabrizio D’Onofrio, consigliere della 1° Municipalità di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews