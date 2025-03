Ristorazione e turismo. Morto all’età di 90anni il Cavaliere del Lavoro Pietro Di Francia

Condividi

Pioniere dell’incomig turistico internazionale, della ricettività a 360 gradi per 365 giorni all’anno e del banqueting sul litorale Domizio, aveva incominciato a lavorare prima come agricoltore e poi come commerciante sulle orme del padre Tiberio che, negli anni 20,era stato assegnatario tra Licola e Varcaturo, di un terreno dell’ONC ,essendo un militare che aveva combattuto la prima guerra mondiale come Carabinieri a cavallo.

Negli anni ‘50 la svolta imprenditoriale con l’inizio delle prime attività di ristorazione e poi negli anni ‘70 la consacrazione come imprenditore turistico.

Fu infatti il primo a stipulare

contratti di incoming con tour Operator esteri.

Da sempre cultore dello

sviluppo del territorio è stato tenacemente in prima linea nella battaglia per la riqualificazione del litorale Domizio.

Esempio fulgido di imprenditore illuminato ha determinato un vero e proprio cambiamento per un territorio che aveva avuto, sino al suo avvento, solo una vocazione agricola.

Vedovo di Giuseppina Di Bernardo lascia ai figli Tiberio, Giuseppina, Rosa, Giovanna e Andrea e ai numerosi nipoti le redini di un importante gruppo che ha impegnato e tuttora impegna migliaia di addetti tra strutture balneari, ricettive turistiche e dell’alta ristorazione.

I funerali si terranno Sabato 22 marzo alle 11 presso la Chiesa di San Massimo a Licola.

