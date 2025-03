Immobile dà un calcio al degrado: nuova Academy a Torre del Greco

Un segnale forte di rinascita per l’area vesuviana. Ciro Immobile, bomber di razza con 201 gol in Serie A e 57 presenze in Nazionale, ha inaugurato la seconda sede della sua Academy nel ristrutturato centro sportivo Parlati di Torre del Greco. Un investimento importante per offrire ai giovani del territorio un’opportunità di crescita sportiva e personale, all’insegna dei valori sani dello sport.

Dopo il successo della prima sede a Boscotrecase, l’Academy Immobile raddoppia, puntando sul rilancio di un’area spesso dimenticata. La nuova struttura, situata in via Salzano, diventa un punto di riferimento per i ragazzi di Torre del Greco e dei comuni limitrofi, offrendo loro la possibilità di inseguire il sogno di diventare calciatori professionisti.

Il centro sportivo Parlati è stato completamente rinnovato grazie all’impegno dell’Academy, che ha investito risorse proprie per rifare il campo da gioco, gli spogliatoi e le altre aree annesse. Un impianto all’avanguardia, con manto in erba sintetica di ultima generazione e tecnologie per l’efficientamento energetico, nel rispetto dell’ambiente.

“Quando ero piccolo, il calcio mi ha aiutato ad avere un futuro”, ha dichiarato Immobile durante l’inaugurazione. “Per questo mi fa piacere pensare che, anche attraverso l’Academy, i ragazzi possano guardare al loro domani immedesimandosi in ciò che ho fatto io”. Un messaggio di speranza e di incoraggiamento, sottolineando l’importanza dei valori dello sport come strumento di crescita personale e sociale.

L’Academy Immobile non è solo un centro di formazione calcistica, ma anche un luogo di inclusione e di aggregazione sociale. L’impianto è stato progettato per eliminare le barriere architettoniche e quelle “sociali”, con un’attenzione particolare alle famiglie meno abbienti. A breve sarà attivato anche un servizio di doposcuola, per offrire un supporto a 360 gradi ai giovani del territorio.