Arrestata la segretaria di Fulvio Martusciello

le indagini che coinvolgono l’europarlamentare, nonché coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, hanno avuto uno sviluppo clamoroso. Su mandato dell’autorità giudiziaria belga, è stata arrestata la sua assistente, Lucia Simeone, conosciuta anche con il nome di Luciana.

Originaria di Ercolano, è una sorta di segretaria generale dei suoi uffici, legata al politico azzurro da un rapporto di grande fiducia. L’arresto è stato confermato da fonti parlamentari italiane di Forza Italia. La notizia circola anche negli ambienti europei del partito.

Simeone è stata rintracciata e arrestata dalla Polizia di Stato nel Casertano, Lucia Simeone. Condotta al carcere napoletano di Secondigliano, risponde di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione.

Il papabile candidato governatore della Campania è sotto i riflettori per il suo coinvolgimento, seppur non da indagato, nello scandalo Huawei. Questo caso ha scosso il Parlamento Europeo a seguito dell’operazione “Génération” della polizia belga, un’inchiesta su vasta scala che si è allargata anche a Francia e Portogallo e mira a far luce sulle attività del colosso cinese delle telecomunicazioni. Il coordinatore di Forza Italia ha ribadito di non essere indagato e ha dichiarato di non aver mai ricevuto regali né di aver favorito in alcun modo Huawei.

È ancora presto per ipotizzare le ricadute politiche di questa nuova grana per Martusciello, ma con l’ex ministro della Cultura Genny Sangiuliano fuori dai giochi e il ministro dell’Interno della Lega Matteo Piantedosi non convinto del “trasloco”, salgono le quotazioni come candidato governatore della Campania del sottosegretario agli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di spicco di Fratelli d’Italia.













