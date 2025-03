Campi flegrei, i colori delle allerte non cambiano, ma ci sono ora due livelli di operatività. Ma nessuno lo sa

Condividi

Ieri nessuno lo ha comunicato ufficialmente, tutti hanno scritto che l’allerta per i Campi Flegrei resta di colore giallo. Vero, ma durante l’incontro che si è tenuto a Roma è stato deciso di istituire delle soglie di operatività. Operatività uno e operatività 2, nel caso di eventi sismici di una certa rilevanza. In sostanza nessun cambio di colore, così come paventato in precedenza, ma soglie di operatività diversi che conoscono solo le protezioni civili locali coordinate da quella nazionale.

Il tutto mentre il Dipartimento della Protezione civile, in una nota, chiarisce che attraverso il contributo della commissione Grandi rischi, ha avviato da tempo, come ormai noto, una riflessione sull’attuale scala dedicata all’allertamento dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico, anche alla luce dei progressi scientifici e tecnologici. È un percorso lungo spiega il Dipartimento e con varie tappe. E oggi, intanto, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, terrà un’informativa alla Camera sui recenti eventi sismici che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione.













