Auto Gpl in fiamme tra Mugnano e Marano, stamani, nei pressi della ex rotonda Titanic. Vigili del fuoco sul posto e traffico in tilt in una zona già solitamente iper trafficata.













