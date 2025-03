ELEZIONI GIUGLIANO, IL CENTRODESTRA SI RIUNISCE NUOVAMENTE OGGI. I VETI SU ALCUNI CANDIDATI NON PIACCIONO A FRATELLI D’ITALIA CHE POTREBBE DISERTARE L’INCONTRO

Condividi

I rappresentanti di FdI diserteranno l’incontro di coalizione che si terrà oggi a Giugliano. I meloniani – da quanto si apprende – non avrebbero gradito i no e le perplessità degli altri partiti del centrodestra manifestate nei confronti dei due candidati, Bifaro e Iovinella, proposti nel precedente summit. All’incontro di oggi dovrebbero partecipare, dunque, i referenti di Forza Italia, Lega, Noi moderati e Udc. Alla finestra i centristi di Italia Viva e Azione, che stanno ancora valutando il da farsi e potrebbero, a seconda della forza del candidato sindaco espresso dai due poli, orientarsi per il sostegno al centrosinistra o centrodestra.

Sull’altro versante, sponda Pd, la candidatura dell’ex sindaco Nicola Pirozzi non è stata ancora annunciata. Tante riflessioni in corso: è evidente a tutti che il Comune, in caso di vittoria di Pirozzi, sarà al 99 per cento sciolto. Inutile, dunque, correre rischi e far irrigidire ulteriormente la prefettura di Napoli che ha disposto, di recente, l’invio di una commissione di accesso agli atti. L’ex sindaco, tuttavia, potrebbe – se lasciato alla porta – provarci con qualche civica a sostegno, anche per contarsi in vista (chissà) di una candidatura alle Regionali. Per ora siamo ai rumors, ma il tempo stringe. Si voterà a fine maggio, poco meno di due mesi, ed è tutto in alto mare.













