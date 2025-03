Afragola, armati di pistola rapinano coppietta e stuprano la ragazza: arrestati un 18enne e un 17enne

Condividi

La scorsa notte due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati arrestati con l’accusa di rapina e violenza sessuale. I due avrebbero consumato una rapina ai danni di una giovane coppia che si era appartata in una strada isolata di Afragola. Non sazi uno dei due avrebbe stuprato la ragazza mentre l’altro rapinatore teneva puntata la pistola contro il fidanzato. La Polizia è riuscita in breve tempo ad individuare ed arrestare i due.













