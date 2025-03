Riapre il cinema Metropolitan: primo appuntamento il 20 marzo

Condividi

Il cuore del cinema Metropolitan torna a pulsare. Sarà Circuito Cinema a gestire la storica multisala di via Chiaia, pronta a riaprire i battenti e accogliere nuovamente il suo pubblico.

Con l’inizio di un’opera di riammodernamento fatta a tempo di record e che sarà completata entro l’estate, il cinema riparte con una programmazione all’insegna della varietà e con un calendario fitto di eventi, pronto a tornare al centro della vita sociale e culturale della città.

Primo appuntamento il 20 marzo con un evento speciale ad inviti del film Il Treno dei bambini di Cristina Comencini, in presenza della scrittrice Viola Ardone e dell’attrice protagonista Barbara Ronchi. Tra gli invitati della Film Commission Regione Campania, che ha patrocinato il film, anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Molti gli eventi che affolleranno il cinema nelle prime due settimane di programmazione, con un biglietto promozionale di 5 euro per festeggiare la nuova vita del cinema: previsti interventi di star internazionali e artisti italiani di primissimo livello, felici di contribuire al rilancio di un cinema così importante per il capoluogo campano.

Sabato 22 marzo i registi e sceneggiatori Manetti Bros presenteranno US Palmese, apprezzata commedia con Blaise Alfonso e Rocco Papaleo. Una vera e propria favola calcistica, intrisa di emozione e allegria, dove il calcio non è solo uno sfondo, ma il vero cuore pulsante della storia.

Mercoledì 26 marzo è la volta di La casa degli sguardi, di e con Luca Zingaretti, che sarà presentato in anteprima. L’attore, popolarissimo per il suo ruolo in Montalbano, è qui alle prese con la sua opera prima in qualità di regista, oltre che di protagonista insieme al giovane Gianmarco Franchini. Il film, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, è stato molto apprezzato alla Festa del cinema di Roma.

Riflettori accesi su venerdì 28 marzo: il cinema Metropolitan ospiterà l’anteprima nazionale di Pino, documentario di Francesco Lettieri su Pino Daniele. Sarà l’occasione di un vernissage che coinvolge l’intera struttura. Un vero e proprio evento che vedrà coinvolto, oltre al regista Francesco Lettieri, Alex Daniele e numerosi personaggi presenti nel film e legati a di Pino Daniele.

Sabato 29 marzo è dedicato a Queer, attesissimo film di Luca Guadagnino: il pubblico del Metropolitan potrà vedere in collegamento Luca Guadagnino e il suo meraviglioso interprete Daniel Craig, che per questo film ha avuto il plauso unanime del pubblico e della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, ottenendo una nomination al Golden Globe.













