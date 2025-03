Marano, beni confiscati: una sola offerta per i locali del parco Annabella e della Galleria Primavera

Condividi

Locali commerciali parco Annabella e Galleria Primavera: in municipio, dopo il flop della volta scorsa, è pervenuta una sola offerta. In precedenza, nessuno aveva risposto all’avviso pubblicato dal Comune, che gestisce un enorme patrimonio fatto di ville, box e terreni. Marano è il Comune della Campania – eccezion fatta per la città di Napoli – con il più alto numero di beni.

Nello specifico, per quel che concerne la procedura bandita nelle scorse settimane, si tratta di sei locali del parco Annabella, confiscati già da diversi anni alla famiglia di Antonio Simeoli, palazzinaro di punta del clan Polverino, e di uno ubicato nella galleria Primavera. L’ufficio urbanistica dell’ente cittadino ci riproverà nuovamente, forse nei prossimi giorni, con una ulteriore manifestazione di interesse che potrebbe contenere qualche novità.













