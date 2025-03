Meningite fulminante: muore a 18 anni promessa del judo

Condividi

Quarant’otto ore prima la festa per la conquista del pass per i Campionati Italiani under 21 che si svolgeranno a Bari alla fine di marzo, quarant’otto ore dopo l’annuncio del decesso. E’ stata una meningite fulminante a provocare la morte improvvisa dello studente 18enne Gabriele Pinna, di Ghilarza (Oristano), promessa del judo italiano. Il giovane aveva inizialmente accusato febbre che non aveva suscitato particolare preoccupazione. Poi, però, la situazione è rapidamente precipitata fino al tragico epilogo. Inutile il ricovero all’ospedale San Martino di Oristano.

I fatti

Una febbre che sembrava essere solo un lieve malessere ha portato, dunque, alla morte improvvisa del 18enne Gabriele Pinna, atleta di punta del judo locale e studente del liceo scientifico Mariano IV di Oristano. Il giovane, che godeva di ottima salute, ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia giovedì 6 marzo, con febbre che non suscitava particolare preoccupazione. La situazione, però, è rapidamente degenerata in piena notte, quando Gabriele era divenuto insensibile a ogni stimolo.













