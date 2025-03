Rispoli-Colombo? Assolti dal concorso esterno, ma su di loro ora pende un’altra accusa

Un anno e mezzo di calvario giudiziario, l’assoluzione, il tempo di festeggiare, che sulla coppia Tony e Tina cade un’altra tegola giudiziaria. Usciti – almeno per quel che riguarda il primo grado di giudizio – dal processo per concorso esterno in associazione camorristica (clan Di Lauro), c’è una nuova ipotesi investigativa a carico del cantante neomelodico e della sua consorte. È di queste ore, infatti, la notifica di un avviso di conclusione delle indagini a carico di Tony Colombo e della consorte Immacolata Rispoli, accusati, questa volta – come riporta Il Mattino – di aver riciclato soldi dei narcos.