La Cassazione: “Risarcire i clandestini”. La sentenza choc e le reazioni: “Paghino i magistrati”

“Per certi magistrati entrare in Italia illegalmente è consentito. Se lo impedisci, devi risarcire gli immigrati. Scelte folli che offendono tutti i cittadini”. Lo scrive sui social il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, in riferimento alla decisione della Cassazione sul risarcimento chiesto al governo per i migranti trattenuti sulla nave Diciotti. Assieme al post è allegata una card in cui si legge: “La magistratura ha deciso: gli italiani risarciscono gli immigranti a cui fu impedito di sbarcare”.

Lega: paghino i giudici se amano tanto i clandestini

“Assurdo. Paghino questi giudici di tasca loro, se amano tanto i clandestini”. Lo afferma la Lega sui propri profili social, commentando la decisione con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso di un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, fu impedito di sbarcare dalla nave Diciotti, disponendo che il governo risarcisca i danni non patrimoniali per i profughi. tgcom24.mediaset.it













