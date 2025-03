Napoli-Fiorentina, le scelte di Conte

Condividi

Visite: 10

12 Visite

Dopo il pareggio più che meritato nell’ultima sfida contro l’Inter, al Maradona per il Napoli arriva la Fiorentina di Palladino. Gli azzurri sono chiamati a confermare i progressi di forma evidenziati contro i nerazzurri e a tornare alla vittoria tra le mura amiche in cui hanno collezionato due pari per una rete a una di seguito.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, Gilmour; Politano, Raspadori (McTominay), Spinazzola; Lukaku. All. Conte.













