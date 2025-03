Napoli celebra Pino Daniele: concerto gratuito in Piazza del Gesù per il 70° compleanno

“Je sto vicino a te Forever”: un evento straordinario per ricordare il “Mascalzone latino”.

Napoli si prepara a celebrare il 70° compleanno di Pino Daniele con un concerto gratuito in Piazza del Gesù, il 19 marzo 2025 alle ore 21. L’evento, intitolato “Je sto vicino a te Forever”, sarà un omaggio al grande cantautore napoletano, scomparso nel 2015, e vedrà la partecipazione di numerosi artisti che hanno collaborato con lui o che sono stati influenzati dalla sua musica.

Sul palco si alterneranno artisti del calibro di Mario Biondi, 99 Posse, Serena Autieri (che sarà anche la conduttrice della serata), Tullio De Piscopo, Michele Zarrillo, Gigi Finizio, Morgan, Francesco Baccini e molti altri. Non mancherà, ovviamente, il ricordo-omaggio del fratello di Pino, Nello Daniele, musicista e produttore artistico, ideatore del progetto “Je sto vicino a te”.

L’evento, organizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Campania, in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali) e con il patrocinio del Comune di Napoli, vuole celebrare non solo il percorso artistico di Pino Daniele, ma anche il suo legame profondo con la città di Napoli, fonte di ispirazione per molte delle sue canzoni.

“Questo decennale è una questione familiare”, ha dichiarato Nello Daniele. “Sentivo il dovere, come fratello, di organizzare una festa vera, un grande evento che celebrasse Pino non solo come artista, ma come uomo e come parte della nostra famiglia. Napoli è stata la casa di Pino, la sua fonte di ispirazione, e per questo abbiamo voluto riportare la sua musica tra le strade, le mura e le persone che l’hanno visto crescere e diventare un mito”.

Il concerto sarà un omaggio musicale e culturale che riunirà amici, colleghi e artisti vicini all’indimenticabile cantautore. Ad omaggiare “l’uomo in blues” ci sarà anche la partecipazione dei musicisti che hanno accompagnato Pino Daniele nei suoi live, come Antonio Annona, Tony Cercola, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Elisabetta Serio, Ernesto Vitolo e Marco Zurzolo.

Rai è media partner dell’evento e la serata sarà ripresa dalla Direzione Produzione Tv Rai per la Direzione Intrattenimento e andrà in onda su Rai 2 nel mese di aprile.