Napoli, il Comune si prepara a 130 nuove assunzioni nel 2025: al via il concorso

Il Comune di Napoli si prepara a rafforzare il proprio organico con oltre 130 nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2025. Il Municipio partenopeo, come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, bandirà un nuovo concorso per assumere 70 tecnici e agenti di Polizia Locale. Ma non solo: il nuovo Piano di Fabbisogno del Personale (PIAO), approvato dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi, prevede anche promozioni, passaggi di livello, scorrimenti di graduatorie e stabilizzazioni per centinaia di dipendenti.

Il PIAO, in vigore per il biennio 2025-2026, prevede le seguenti assunzioni:

50 vincitori e 10 idonei del concorso per Agente di Polizia Locale

3 mobilità per Psicologo

1 mobilità per Dirigente

50 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D

20 Agenti Polizia Locale cat. C

Sono inoltre previste progressioni verticali tra Aree, stabilizzazioni e scorrimento di graduatorie per diverse figure professionali.

Nonostante le nuove assunzioni, i sindacati esprimono preoccupazione per la carenza di personale, sottolineando che le nuove assunzioni non colmano ancora il divario con i pensionamenti. Agostino Anselmi (Cisl Fp) afferma: “Bisogna fare molto di più. Assumere anche nelle categorie A e B. Altrimenti si corre il rischio di avere i servizi pubblici scoperti a causa dei pensionamenti”. Anche la Fp Cgil si dichiara “parzialmente soddisfatta”, evidenziando la necessità di intervenire sulle graduatorie di idonei in essere.

La giunta Manfredi, dall’inizio del mandato, ha effettuato oltre 2mila assunzioni, tra concorsi e scorrimenti di graduatorie. L’amministrazione comunale si impegna a proseguire su questa strada per garantire servizi efficienti alla cittadinanza.