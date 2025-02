Pomigliano, anche Russo ostenta sicurezza: “Niente camorra in municipio, sono sereno”

«In un consiglio comunale dissi che la camorra non esiste facendo riferimento solo al clan Foria, lo storico sodalizio criminale di Pomigliano. La mia considerazione era dettata dal fatto che la relazione del ministero dell’Interno sui dati della Dia non citava più questo clan, perché azzerato, in entrambe le relazioni semestrali del 2023. C’è stato poi il caso di un’azienda a cui i giudici amministrativi, per ben due volte, hanno sentenziato come il clan di cui sopra si sia estinto e quindi non c’erano i presupposti per applicare l’interdittiva antimafia a questi imprenditori. Tutto messo nero su bianco. Poi nell’ultimo blitz, in un migliaio di pagine, viene documentato come sempre lo stesso clan non ci sia più».

Da dicembre c’è la commissione d’accesso nel suo comune.

«Non ho nulla da temere e anzi aspetto la fine del loro lavoro così avremo la bollinatura ufficiale che nel mio comune non ci sono interferenze della camorra. Ed ho chiesto a tutti i dipendenti di collaborare e mettersi a disposizione: perché non abbiamo nulla da tenere».

Non è la prima volta che accade. Anche lei ci finì in mezzo.

«Guardi, siamo lontani anni luce da certi problemi. Nel ‘93 ero senatore e il comune fu sciolto per infiltrazioni della camorra. Poi fui arrestato nel ‘94 quando non ero più in carica. Un calvario: ero primario medico e fui sospeso per 5 anni, non potevo uscire dopo le 8 di sera e dovevo firmare in commissariato».

Quale era l’accusa?

«Un pentito sosteneva che io sedevo al tavolo dei camorristi per prendere decisioni. Io mi feci anche 38 giorni di carcere e fui poi risarcito per ingiusta detenzione. E sa come andò a finire? Dopo 12 anni fui completamente assolto perché il fatto non sussisteva. Fu un calvario. So solo che quei giudici poi hanno fatto una brillante carriera».

E proprio per questo non teme nulla? Nemmeno dalla commissione? Per insediarsi un motivo deve esserci.

«Deputati dell’M5s e di Avs hanno sollecitato con interrogazioni l’invio della commissione. Ma non mi lamento: daranno l’onore che merita questa città quando stileranno la relazione».