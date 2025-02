Furti ai Camaldoli, riunione in prefettura: “Presto le telecamere”

Condividi

La questione dei furti nelle abitazioni è stata al centro dell’attenzione durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi ieri in Prefettura a Napoli. Presieduto dal prefetto Michele di Bari, il vertice ha visto un’analisi approfondita della situazione della sicurezza nella provincia, con un focus particolare su Torre Annunziata e il quartiere dei Camaldoli.

Durante l’incontro, è emerso che, nonostante un calo generale dei furti negli esercizi commerciali, i furti nelle abitazioni hanno registrato un lieve incremento. Tuttavia, i dati complessivi indicano una flessione dell’indice di delittuosità nell’intera provincia di Napoli, un segnale positivo in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza.

Il prefetto Michele di Bari ha sottolineato l’importanza del ruolo dello Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini, ribadendo che «garantire la sicurezza spetta allo Stato». Per quanto riguarda Torre Annunziata, dove la problematica è già stata oggetto di attenzione in precedenti incontri, è stato annunciato un potenziamento dei servizi di prevenzione, con l’obiettivo di ottenere risultati tangibili in tempi brevi.

Inoltre, il prefetto ha manifestato la propria disponibilità ad ascoltare nuovamente i cittadini di Torre Annunziata, segno di una volontà di dialogo e collaborazione con la comunità. In merito al quartiere dei Camaldoli, le autorità hanno deciso di intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine e, in collaborazione con il Comune di Napoli, di promuovere l’installazione di impianti di videosorveglianza nei punti strategici. Questi «occhi elettronici» rappresentano una misura di deterrenza che mira a ridurre ulteriormente il rischio di furti e a garantire una maggiore tranquillità ai residenti.

Il prefetto ha già avuto incontri con i cittadini dei Camaldoli e ha confermato la sua disponibilità a ripetere tali incontri per raccogliere suggerimenti e preoccupazioni della popolazione. L’impegno delle istituzioni nel combattere la criminalità e nel garantire la sicurezza è un passo fondamentale per il benessere della comunità e la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine.













