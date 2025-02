Condividi

Una problematica di carattere fognario. L’ennesima perdita, una voragine che si apre in via Arbusto, il solito refrain: sopralluogo, scavo, l’intervento di operai e tecnici comunali. Strada transennata, si attende l’arrivo di una ditta che dovrà eseguire un espurgo. In caso contrario se ne riparlerà domani, ma nel frattempo la strada sarà presidiata h 24 dalla polizia municipale.













