Villaricca, Per: Bilancio comunale, cambiano i numeri. Tari aumentata del 20 per cento

BILANCIO COMUNALE: CAMBIANO I NUMERI. Oggi, la giunta comunale ha approvato un nuovo schema del bilancio di previsione 2025-2027 nel quale, a differenza di quello approvato solo un mese fa dal quale risultava un disavanzo presunto 2024 di circa 1 milione di euro, adesso risulta un avanzo presunto di circa 4,6 milioni di euro. Il tutto mentre i cittadini ricevono la TARI aumentata del 20% circa. Che significa? È carnevale? Da chi siamo amministrati? https://www.facebook.com/share/p/165YNzNbSK/ E i revisori? Cosa controllano? Di chi possiamo fidarci? Chiediamo spiegazioni immediate, non presenti nella delibera, e una chiara assunzione di responsabilità da parte del Sindaco, dell’assessore al bilancio e del collegio dei revisori. Il gruppo consiliare e il direttivo di PER Villaricca.













