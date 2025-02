Giugliano, l’opposizione contro Pirozzi: “Non deve vincere o rischio scioglimento, assunzioni poco chiare, cambiati 6-7 comandanti polizia municipale”

Condividi

536 Visite

L’opposizione di Giugliano ha diramato un comunicato stampa, inviato alla redazione di Cronache di Napoli, che riportiamo testualmente in cui si denunciano una serie di anomalie durante la gestione Pirozzi, conclusasi con le dimissioni contestuali di 19 consiglieri e l’arrivo di una commissione d’accesso, nominata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

“Ci siamo trovati un’amministrazione che ha cambiato una ventina di assessori, senza mai trovare la quadra, non comprendendo che, in primis, bisognava cambiare il sindaco, incapace ad amministrare una città come la nostra e che la cosa andava attuata già da tempo – hanno detto in una nota – Mai come questa volta il Giugliano sembrava un porto di mare: 6-7 comandanti della Municipale cambiati in soli 4 anni. Funzionari assunti, con procedure spesso discutibili, che dopo poco tempo vanno via, lasciando una pianto organica sempre scarna ed inadeguata alle esigenze della popolazione. Tre vicesindaci che di volta in volta, abbandonato l’amministrazione e l’ormai ex sindaco Pirozzi ed ancora oggi non ne conosciamo il motivo, anche se possiamo immaginarlo”.

“Se dovesse rivincere l’amministrazione uscente – hanno continuato – sarebbe molto più probabile l’ipotesi di un nuovo scioglimento nei prossimi mesi, perché non ci sarebbe una discontinuità con il recente passato. La tanto invocata discontinuità che, abbinata ad un repulisti, è stata invocata a gran voce anche dal Pd, lo stesso partito del sindaco Pirozzi, fino a pochi giorni fa, quando ne chiedeva le sue dimissioni. Discontinuità e repulisti che non ci saranno se verranno ricandidati gli uscenti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews