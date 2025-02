Casavatore: L’oro rosso e l’emergenza furti nelle scuole. Carabinieri arrestano 43enne

Condividi

Scuole sempre più nel mirino dei ladri e anche quelle strutture che una volta lo erano non sfuggono alla morsa dei malviventi. A finire in manette Antonio Barbato, 43enne di Casavatore già noto alle forze dell’ordine.

E’ notte e la gazzella dei carabinieri della stazione di Casavatore sta percorrendo le strade della cittadina a nord di Napoli quando nota dei movimenti sospetti a via Nicola Amore nei pressi del plesso scolastico in stato di abbandono denominato I° circolo didattico E. De Filippo.

I carabinieri bloccano il 43enne mentre stava portando via dei cavi elettrico con all’interno il prezioso rame.

L’uomo – già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e di permanenza in casa dalle 20 alle 7 – è in attesa di giudizio.

