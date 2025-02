MARANO, L’ANNUNCIO CHOC DI ALBANESE. NONOSTANTE LA CITTA’ SIA INVASA DI RIFIUTI: “NESSUNA PENALE E’ STATA APPLICATA ALLA GREEN LINE PER IL MANCATO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO”. TUTTO MATERIALE PER LA COMMISSIONE D’ACCESSO

Condividi

683 Visite

E vai col tango, e vai col tangone. Da mesi la città di Marano versa in uno stato comatoso, con rifiuti sparsi a destra e sinistra ed in ogni strada del territorio. Ingombranti, sedie, mancato spazzamento, materassi, frazioni non raccolte, insomma di tutto di più e Albanese, attuale assessore all’igiene urbana, afferma con non poco imbarazzo che alla Green Line sino ad oggi non è stata elevata alcuna sanzione o penale. Siamo all’inverosimile. Ma com’è possibile? Ma come si fa? Come può un’amministrazione comunale non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale d’appalto. Tutto materiale che confluirà quasi sicuramente nei faldoni della commissione d’accesso, insediatasi di recente dal Comune. Un plauso a Santoro e Izzo, unici consiglieri d’opposizione, che hanno avuto il coraggio di porre un quesito ad Albanese che nessuno, maggioranza e opposizione, ha mai posto, volutamente o non volutamente non lo sappiamo. Tema che meritava di essere chiarito.













© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews