Cane azzanna la testa di un neonato di 15 giorni: è in condizioni gravissime

Ancora un brutto episodio che ha visto protagonista un cane. E questa volta la povera vittima è un neonato di appena 15 giorni, poco più di due settimane. Un bimbo è stato morso alla testa da un cane a Firenze. Il fatto si è consumato nella giornata di oggi, venerdì 21 febbraio in via Franchetti, una traversa di via Baracca a Novoli. Il piccolo bambino è stato subito trasportato dai genitori all’ospedale pdeiatrico Meyer dove al momento è ancora ricoverato in codice rosso per trauma cranico.

Stando alle prime indiscrezioni, il cane appartiene alla famiglia del neonato. Ma non si tratterebbe di un pitbull. Al contrario, sembra che sia un cane di piccola taglia. Non appena l’animale ha morso il neonato, i familiari hanno subito contattato il 118, che a sua volta ha riferito tutto alla polizia.













