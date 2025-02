MARANO, ARRIVA LA COMMISSIONE D’ACCESSO. ALLORA AVEVA RAGIONE IL “CIRCO EQUESTRE”. E’ LA SCONFITTA DEI “LUONGHI”, FINTI OPPOSITORI E MENESTRELLI CON LA PENNA

660 Visite

Si erano tutti coalizzati contro di noi. Uno di loro, il capo, ci aveva definito persino come “un circo equestre” che seminava notizie false o tendenziose ma in realtà, come spesso è successo a chi ci ha attaccato, non ha avuto ragione perchè le nostre denunce erano più che fondate. Stesso dicasi per un personaggio a lui affine, che ci aveva definiti “pazzi”.

Oggi il Prefetto di Napoli ha nominato una commissione d’accesso al Comune di Marano per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione. Eppure lo avevamo anticipato mesi e mesi fa, perchè noi, a differenza dei giornaletti di sistema o dei blog della camorra, facciamo una sana informazione incentrata su atti, fatti e situazioni che sin da quando le abbiamo raccontate sono apparse poco chiare o trasparenti. Parentele inquietanti degli amministratori, frequentazioni border line di alcuni consiglieri, atti amministrativi in spregio alla normativa antimafia e chi ne ha più ne metta. Ora spetterà alla commissione d’accesso vagliare i documenti e, eventualmente, integrare quanto già è emerso nel corso della gestione Morra.

Tre mesi di tempo e forse anche altri 3 per trasmettere al Ministro dell’Interno le proprie determinazioni. E’ la sconfitta dei sigari, di certi imprenditori, dei finti oppositori, dei profili fake nati ad arte per insultare Terranostranews, dei cittadini asserviti al potere in cerca di qualche prebenda varia, è la sconfitta di tutti quelli che non ci credevano, che hanno dequalificato il nostro lavoro. E’ la sconfitta di qualche menestrello o giornalaio segugio del Sindaco e dell’Amministrazione. Il tempo è galantuomo….il tempo rimette le cose al proprio posto. E ora di chi sarà la colpa? Di chi alzava i calici nel corso dei festeggiamenti di una nota famiglia del territorio, oppure del “Circo Equestre” che denunciava quanto stava accadendo. Ci chiedessero scusa tutti, tutti.

Appresa la notizia il primo cittadino, in una breve intervista, si è dichiarato fiducioso aggiugendo che “le cose si risolveranno positivamente” ma sono le stesse parole che abbiamo già sentito dagli ex sindaci Visconti e Liccardo. Tutti puntualmente sciolti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews