Morto suicida il direttore di Virgin Radio Benedetti

457 Visite

Secondo quanto riporta Ansa, Alex Benedetti, 53 anni, si trovava negli uffici di Via Turati a Milano, dove si recava ogni giorno per lavoro. La morte sarebbe stata causata da un gesto volontario. La Polizia è intervenuta sul luogo della tragedia per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo RaiNews, l’uomo si sarebbe lanciato nel vuoto. Alcune persone vicine al cinquantatreenne avrebbero dichiarato alla polizia che Alex Benedetti stava affrontando un periodo difficile: “Era depresso a causa di un problema di natura economica”. Sul corpo verrà eseguita l’autopsia. La notizia della morte di Alex Benedetti ha lasciato sgomento il mondo della musica. In queste ore, in tanti lo stanno ricordando con affetto sui social. Annullata la serata di gala delle radio del Gruppo Mediaset a Sanremo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews