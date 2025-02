𝗣𝗲𝗿𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 falsificati, blitz della municipale a Qualiano

262 Visite

Un fenomeno grave e deplorevole, che lede i diritti delle persone realmente bisognose e che l’amministrazione comunale sta contrastando con fermezza. L’operazione, svolta in vari punti strategici della cittร , ha consentito di individuare numerosi casi di utilizzo improprio dei pass per disabili. Gli autori di tali illeciti sono stati sanzionati severamente, con il ritiro immediato dei permessi e la segnalazione agli organi competenti. Ma l’azione della Polizia Municipale non si รจ fermata qui. I controlli sul rispetto del Codice della Strada hanno portato all’individuazione di veicoli privi di assicurazione e revisione obbligatoria. I proprietari di questi mezzi sono stati sanzionati e i veicoli posti sotto sequestro, a tutela della sicurezza stradale.