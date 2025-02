Migranti. Ferrante (Fi), Inchiesta Salerno pesa come un macigno sul Pd

164 Visite

“L’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha svelato un sistema criminale di sfruttamento dell’immigrazione irregolare, pesa come un macigno sul Pd: tra le 36 persone arrestate, infatti, c’è anche il tesoriere campano del partito Nicola Salvati, altro fedelissimo del governatore De Luca. Elly Schlein batta un colpo invece di attaccare continuamente il Governo. Forza Italia resta garantista ma, dopo gli altri casi che hanno colpito esponenti locali del Pd, è sempre più evidente che a sinistra esiste una questione politica e morale. Per questo è quanto mai necessario, con le prossime elezioni in Campania, archiviare il sistema deluchiano e costruire un nuovo modello di governo della Regione. A differenza di certa sinistra schierata con chi alimenta il business dei migranti, noi continueremo a portare avanti le politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina, a tutela della legalità e dei cittadini”. Lo afferma il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. ​​​​













