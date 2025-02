Borrelli è ormai diventato un “santino-intoccabile”, ma anche lui talvolta esagera. Rispoli: “Usa mezzi istituzionali e scorta per ottenere visibilità e provocazioni”

157 Visite

Non si può restare in silenzio di fronte a certi comportamenti inaccettabili da parte di chi dovrebbe rappresentarci e lavorare per il bene comune. L’onorevole Francesco Borrelli continua a utilizzare i mezzi istituzionali, inclusa la scorta pagata con i soldi pubblici, per andare in giro a provocare la gente e creare contenuti per TikTok e i social. È questa l’idea di “servizio al cittadino” che ci viene proposta? Non possiamo accettare che un deputato, anziché concentrarsi sul proprio ruolo istituzionale, si comporti come un influencer qualunque, cercando visibilità e polemiche a tutti i costi. Il lavoro in politica dovrebbe essere serio, mirato a risolvere problemi reali, non a costruire follower e visualizzazioni sui social! Chiediamo chiarezza e rispetto per le istituzioni. Chi ricopre un incarico pubblico dovrebbe essere un esempio, non utilizzare le risorse pubbliche per il proprio tornaconto mediatico. Basta spettacolarizzazione della politica!

Luigi Rispoli (Fdi)













