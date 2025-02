Marano, da Casaggiarrusso al corso Umberto: monnezza ovunque. Nessuna guerra agli incivili, si aspetta Godot

138 Visite

Monnezza ovunque, da piazza Spirito Santo al corso Umberto, da via Casaggiarrusso a via Parrocchia. La solita storia, che però nessuno vuole affrontare e tutti fingono di vedere, in primis qualche esponente dell’opposizione che anziché incalzare chi governa e pretendere maggiore impegno per contrastare gli incivili, ha due soli scopi: difendere il sindaco, attaccare parte della stessa opposizione e gli organi di stampa che non li sviolinano. Unica città al mondo dove parte dell’opposizione fa la guerra a chi fa le pulci al Comune. Unica.

Da mesi la città è in condizioni pessime, sia per lo spazzamento che per la raccolta, almeno in tanti punti. La questione è nota: non ci sono telecamere, non ci sono vigili, non si fa nulla, in pratica, per stanare i trasgressori. Si aspetta, dunque, il miracolo. Aspettando Godot.













