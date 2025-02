Fermato a Lanzarote il presunto aggressore di Salvatore Sinagra

Alla base vi sarebbe unin un locale di Lanzarote: poco dopo, mentre stava fumando una sigaretta davanti al bar, Salvatore Sinagra è stato pestato e lasciato a terra. In ospedale ha subito un delicatoalla testa per ridurre un vasto ematoma causato, probabilmente, da unao da un. Il 30enne è, in, ha riferito il responsabile del viceconsolato d’Italia alle Canarie Gianluca Cappelli Bigazzi, precisando che “i sanitari fanno di tutto per assicurare che mantenga i parametri vitali”. La famiglia del ragazzo lunedì è volata nell’isola spagnola dopo aver appreso quanto accaduto a Salvatore. Il caso è seguito dal Consolato e dall’Ambasciata italiana in Spagna, mentre proseguono le indagini della Guardia Civil.