Max Adv   “Salvati dalla Gang”. Una miniserie di denuncia sulla devianza giovanile

103 Visite

Mille persone per il casting appena aperte le iscrizioni. Al via una nuova produzione di Max Adv che indaga sul mondo dei ragazzini e di come il rischio criminalità sia una minaccia quotidiana per le giovani generazioni. Nessun attore professionista, ma ragazzi che “interpretano” la loro vita quotidiana.

In primavera le prime riprese, messa in onda sulle piattaforme internazionali di Serie Tv

Cos’è una Baby Gang se non un gruppo di ragazzi cresciuti nei disvalori della società. Cos’è una baby gang se non ragazzini giunti troppo presto alla vita secondo le regole del branco: mors tua, vita mea. Cos’è una baby gang se non un fallimento della società, della scuola, dell’essere genitori. “Salvati dalla Gang” è l’ultima produzione di Max Adv, società di Massimiliano Triassi che dopo aver esplorato il mondo cinematografico con “Dodici Repliche”, oltre programmi televisivi sulla storia di Napoli attraverso le fortunate produzioni come “I Sovrani”, sketch comici con “Sartu” e tantissime altre produzioni televisive di successo, vuole raccontare il mondo delle baby Gang e, soprattutto, ispirarsi, a storie di chi ne è uscito per tracciare un romanzo di vita dei ragazzi caduti nei “tranelli” delle baby Gang.

E’ bastato pubblicare sui social la locandina della serie televisiva che andrà in onda prossimamente su piattaforme di Serie Tv internazionali per raccogliere oltre mille adesioni per un casting in corso in questi giorni negli studi di Max Adv al Centro Mercato2 di Gianturco.

“Baby gang – spiega Massimiliano Triassi – è una sfida complessa per le comunità e le istituzioni. E’ un tema che affligge il nostro tempo perché dietro l’emergenza c’è un mondo fatto di contesti di disagio familiare o sociale, mancanza di integrazione e assenza di modelli di riferimento positivi per i giovani. E per questo che ho deciso di produrre questa serie; per far comprendere alle nuova generazioni il valore della vita, quella propria e degli altri. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. I giovani hanno il diritto di scegliere il proprio futuro ma spesso non è così. I giovani non hanno bisogno di prediche ma di esempi di onestà, coerenza e altruismo. E’ ciò che racconterò in questa serie nella speranza di dare un contributo positivo alla nostra società e al futuro di tanti ragazzi”.

Scritto e diretto da Emanuela Matera, co-autore Matteo Carbone, in “Salvati dalle Gang” si intrecciano le storie di Tony Guarino, del suo controverso rapporto con la BabyGang di cui fa parte, il ruolo delle Forze dell’ordine, quello dei boss che sfruttano come manovalanza i ragazzini illusi dal denaro facile e dal potere. E ancora l’irruento Genny “Capastorta”, la transessuale Angelica e tanti altri interpreti, tra i quali Arianna Triassi, DJ, produttrice e speaker radiofonica di successo, alla sua prima esperienza come attrice.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti