Cardito: rapina nel negozio con i dipendenti all’interno. Carabinieri arrestano un uomo e una donna

A Cardito i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno arrestato per rapina Emiliano Cirella e Halyna Lytvynska. I due sono senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri intervengono nel negozio di telefonia di via Donadio 3. Poco prima i due malviventi armati di una pistola con silenziatore sono entrati nel negozio e hanno costretto i dipendenti a non muoversi e a consegnargli denaro e la merce esposta. Qualcosa è andato storto e sono passati troppi minuti permettendo ai carabinieri di fare irruzione.

I militari entrano nel negozio e, con la preziosa collaborazione degli stessi dipendenti, i due rapinatori sono stati bloccati dopo una breve seppur rischiosa colluttazione.

Sequestrata l’arma. Si tratta di una pistola a salve calibro 8 modello 92 fs modificata artigianalmente e quindi potenzialmente letale. La pistola aveva il colpo in canna.

Gli arrestati sono in carcere in attesa di giudizio.

* CIRELLA EMILIANO NATO A NAPOLI IL 6.10.77

* LYTVYNSKA HALYNA NATA IN KIEV IL 23.11.79













