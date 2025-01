Ciro Scognamiglio saluta la Friends Arzano

114 Visite

La Friends Arzano comunica la cessione del pivot Ciro Scognamiglio alla Virtus Terzigno, militante nel campionato di Serie C1.

Con i colori biancocelesti, Scognamiglio ha dimostrato talento, grinta e professionalità, contribuendo in modo significativo ai risultati della squadra. Il suo bilancio parla da sé: 11 gol (9 in campionato, 2 in Coppa) e 2 assist tra le 10 presenze in campionato e le 3 in Coppa.

A Ciro va un sincero ringraziamento per l’impegno profuso e l’energia trasmessa sul campo. Gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura con la Virtus Terzigno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews