Brusciano, partono i progetti della Regione Campania per sostenere il Terzo Settore

Gli Enti di Brusciano che porteranno avanti il progetto “Cittadinanza, Cultura e Solidarietà” sono le associazioni Mithril Art ODV e SaMa APS

Primo appuntamento: domenica 26 gennaio ore 11.00 presso la Ludoteca “Come nelle favole”a BRUSCIANO. Presentazione del libro “Ero un bullo”, una storia straordinariamente efficace, un libro di Andrea Franzoso, con Alessandro Cavaliere, Milena Pastena, Gianluca Castaldo e gli amici della Mithril Art ODV

La Regione Campania sostiene il Terzo Settore e da Brusciano parte il progetto “Cittadinanza, Cultura e Solidarietà”, cofinanziato dalla Regione Campania con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Bando Terzo Settore, voluto fortemente dall’Assessore Regionale Lucia Fortini).

Per dodici mesi bambini, ragazzi e adulti del territorio bruscianese potranno partecipare “gratuitamente” alle attività ideate da Giovanni Nappi, coordinatore e progettista dell’iniziativa.

Sono previsti un laboratorio artigianale per la creazione di oggettistica in pietra fredda, un laboratorio artigianale con utilizzo di cartapesta, realizzati dall’associazione SaMa APS, e l’iniziativa: “Ti presento un libro”, un percorso letterario attraverso 10 tappe con 10 libri da presentare, per bambini, ragazzi e adulti, a cura dell’associazione Mithril Art ODV.

Primo appuntamento: domenica 26 gennaio ore 11.00 Ludoteca “Come nelle favole” sita in via Salvatore di Giacomo 2S a BRUSCIANO.

