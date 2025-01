Marano, un’altra domenica di ordinaria sporcizia ovunque. Izzo: “Caro assessore Albanese, abbi l’umiltà di dimetterti”

248 Visite

A Napoli si dice: “mentre il medico studia l’ ammalato muore ” ciò che sta accadendo a Marano nel comparto igiene pubblica, mentre l’ assessore Albanese studia la città perisce sotto l’incuria dell’immondizia, altra domenica di pura ed indegna luridume delle strade, dei marciapiedi e dei cumuli di immondizia.

Per non parlare della inciviltà messa in mostra da una parte dei cittadini che non rispettano i giorni di conferimento dell’ immondizia.

Caro assessore dov’è il nuovo piano del comparto igiene,? E il nuovo regolamento, compreso le sanzioni per la ditta appaltatrice e per i furbetti dei del sacchetto selvaggio?

Sono giorni che ti sei insediato e la musica è sempre la stessa, questa è mancanza di rispetto di quei cittadini che pagano regolarmente i tributi Tari e rispettano il calendario del conferimento dei rifiuti.

Caro assessore, con tanta umiltà se il compito che ti è stato assegnato in Marano è arduo ti chiedo un atto di umiltà: dimettiti, la città non può più aspettare sotto cumuli d’ immondizia, con strade non spazzate, marciapiedi cloache di escrementi di animali e luridume ovunque.

Michele Izzo consigliere comunale













