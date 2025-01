M5S Acerra, petizione sicurezza

125 Visite

Questa mattina, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Acerra si è ritrovato in Piazza San Pietro per proseguire la raccolta firme a sostegno della petizione sulla sicurezza, un’iniziativa concreta per sollecitare interventi immediati e incisivi da parte delle istituzioni locali.

Negli ultimi giorni, Acerra è stata teatro di numerosi episodi di cronaca: furti ai danni di famiglie, attività commerciali e imprenditoriali hanno generato preoccupazione e allarme tra i cittadini. A fronte di questa situazione, il Movimento 5 Stelle, a ogni livello, si sta impegnando per trovare soluzioni adeguate e tempestive sollecitando le istituzioni delegate ad intervenire.

“La sicurezza è un diritto fondamentale – dichiara il Rappresentante del Gruppo Territoriale di Acerra, Michele Paolella – e non possiamo restare a guardare mentre il nostro territorio è vittima di episodi che mettono a rischio la serenità e il lavoro dei nostri cittadini. La nostra petizione vuole essere un segnale forte per richiamare l’attenzione delle istituzioni e promuovere interventi immediati.”

La petizione mira a proporre una serie di misure concrete che le istituzioni territoriali possono adottare nell’immediato per garantire una maggiore sicurezza: dall’intensificazione dei controlli sul territorio al potenziamento della videosorveglianza, fino al rafforzamento delle forze dell’ordine.

L’iniziativa ha già raccolto un ampio consenso: numerosi cittadini si sono recati al gazebo questa mattina per firmare e condividere le proprie preoccupazioni. La raccolta firme continuerà nei prossimi giorni e si concluderà nella prima settimana di febbraio, quando la petizione verrà consegnata alle istituzioni competenti.

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Acerra invita tutta la cittadinanza a partecipare recandosi presso lo spazio 5 stelle di Acerra, sito in via Leonardo da Vinci 7: un piccolo gesto come una firma può fare la differenza per costruire insieme una città più sicura e vivibile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews