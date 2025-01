Marano, rifiuti e degrado in piazza Spirito Santo. Ci scrive don Castrese Marra: “Cittadini e Comune facciano il possibile per restituire dignità alla piazza”

341 Visite

Gentile direttore, colgo l’occasione – visto i recenti articoli da ella pubblicati in merito alla situazione di grave degrado in cui versano gli spazi esterni alla rettoria dello Spirito Santo, imputabili allo sversamento selvaggio di rifiuti – per invitare la cittadinanza ad attenersi al calendario della raccolta differenziata e, nel contempo, auspico che l’amministrazione comunale possa al più presto installare telecamere di videosorveglianza in zona. Dobbiamo invertire il trend. Marano, e la storica piazza in cui ha sede la rettoria, non meritano un simile “spettacolo”.

Don Castrese Marra













