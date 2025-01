Entusiasmo a Capodichino, il Napoli travolto dal calore dei tifosi

215 Visite

Dopo il successo in casa dell’Atalanta, il Napoli è stato accolto a Capodichino dai migliaia di tifosi che erano presenti già dall’una. Fumogeni, fuochi e cori hanno fatto da cornice al rientro degli azzurri dopo l’impresa di Bergamo. I sostenitori partenopei si erano dati appuntamento attraverso un tam tam social. Quando l’aereo di Di Lorenzo è atterrato alle 2,05 c’è stato un boato come se si fosse segnato un gol. I calciatori sono saliti sul bus alle 2,30 e sono riusciti a passare tra la folla solo alle 3,45. Un’ora e un quarto di festa per il gruppo di Antonio Conte. Tutti stupiti. Il tecnico si è messo dal lato dell’autista e col microfono ha parlato alla gente con il volto stanco ma decisamente esaltato. Mai gli era capitato di assistere ad una scena del genere a metà stagione. D’altronde anche venerdì era successa la stessa cosa alla partenza.













