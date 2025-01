Napoli rivive gli anni ’70: continuano le riprese della serie tv su Enzo Tortora

179 Visite

Nonostante il maltempo, le strade del centro storico di Napoli si sono trasformate in un set a cielo aperto per riportare in vita uno dei capitoli più bui della storia recente italiana. Le riprese della serie tv “Portobello”, dedicata alla vicenda giudiziaria che travolse il popolare conduttore televisivo Enzo Tortora, proseguono a pieno ritmo.

Un tuffo nel passato. Tra Piazza Carità e la piazzetta Monteoliveto, le auto d’epoca hanno riportato i napoletani con la memoria a oltre quarant’anni fa, in un’epoca segnata da tensioni sociali e dalla lotta contro la criminalità organizzata. Un’atmosfera che rievoca gli anni in cui Tortora fu ingiustamente accusato di camorrismo, un’accusa che lo segnò profondamente e che lo tenne lontano dai riflettori per troppo tempo.

Un cast stellare per una storia che ha segnato l’Italia. Diretto dal maestro del cinema italiano Marco Bellocchio e interpretato da un cast d’eccezione che vede protagonista Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora, affiancato da Romana Maggiora Vergano, Tommaso Ragno, Alessandro Preziosi, Barbora Bobulova, Lino Musella e Fausto Russo Alesi, “Portobello” promette di essere un prodotto di grande impatto emotivo. La serie, prodotta da Our Films e Kavac Film, sarà composta da sei episodi e andrà in onda sia al cinema che in televisione.

Una ferita ancora aperta. La vicenda giudiziaria di Enzo Tortora rappresenta uno dei più grandi errori giudiziari della storia italiana













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews