Don Antonio Scala: parla l’ex parroco di Ischia che ha una love story con una parrocchiana sposata

“Non rimpiango nulla, è stato un dono di Dio”. Con queste parole, cariche di emozione e determinazione, don Antonio Scala ha confessato in diretta televisive a ‘Storie Italiane’ la sua decisione di lasciare l’abito talare per seguire il cuore. Il parroco di Ischia ha lasciato senza parole tutti, ammettendo apertamente la sua relazione con una donna sposata.

La notizia della relazione e della successiva fuga della donna dalla sua famiglia, poco prima di Natale, ha scosso profondamente la comunità isolana. Don Scala, dopo aver presentato le dimissioni, ha deciso di parlare apertamente, rivelando i dettagli di una storia d’amore intensa e passionale che lo ha portato a prendere una scelta radicale.

“Ho amato, ho sbagliato, ho scelto” – ha affermato il sacerdote, sottolineando la forza di un sentimento che lo ha spinto a mettere in discussione la sua vocazione. “Non posso più mentire a me stesso e agli altri. Questa è la mia vita e ho il diritto di viverla”.

Don Antonio Scala si mostra sereno e determinato, nonostante le inevitabili critiche e le conseguenze della sua decisione. “Il futuro è incerto, ma sono pronto ad affrontare qualsiasi sfida insieme alla donna che amo. Questa è una nuova pagina della mia vita e voglio viverla intensamente”.

Il parroco ha espresso profondo affetto per la sua comunità, ma ha sottolineato l’impossibilità di tornare indietro. “Porto tutti nel cuore, ma questa è una scelta personale che non riguarda loro. Non posso più essere un sacerdote”.













