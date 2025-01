Pallanuoto, Posillipo: Brgujlan e Radulovic al debutto, ma mancherà Spinelli. Porzio: “Un 2025 da protagonisti”

165 Visite

Il Circolo Nautico Posillipo torna in vasca domani per la dodicesima giornata di Serie A1, sfidando il Telimar Palermo in un match decisivo per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia (si qualificheranno le prime 8 squadre al termine del girone di andata).

I rossoverdi, reduci dalla vittoria contro il Quinto, si presentano all’appuntamento con i due nuovi acquisti, Darko Brgujlan e Marko Radulovic, che faranno il loro debutto in campionato. A pesare sulle scelte di mister Porzio l’assenza del portiere Roberto Spinelli, out per influenza.

“Il Telimar è una squadra molto veloce e aggressiva”, ha dichiarato l’allenatore posillipino. “Dovremo essere bravi a gestire la partita e a sfruttare le nostre occasioni. Il 2025 è un anno importante per il nostro club: vogliamo festeggiare al meglio il centenario con risultati importanti”.

La partita, in programma alle 15:00 alla piscina di Terrasini, sarà trasmessa in diretta streaming sui social del Telimar Palermo e su TV Luna, canale 83 del digitale terrestre.

In palio c’è molto più di tre punti: le due squadre, infatti, sono divise da una sola lunghezza in classifica e una vittoria significherebbe un passo importante verso la Final Eight.

Foto credit Pierpaolo Capano

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti