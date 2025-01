INCHIESTA RIFIUTI MARANO-GIUGLIANO: LA DECISIONE DEL GIP. SOSPENSIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ABBATIELLO, DIVIETO DI DIMORA PER GRIMALDI. SALVO PIROZZI, CHE RESTA INDAGATO. SETTE SEQUESTRI

484 Visite

Mega inchiesta sui rifiuti d’oro tra Marano e Giugliano, il gip di Napoli nord ha sciolto la riserva sulla richieste di misure cautelari formulate dalla Procura: disposta sospensione dai pubblici uffici per il dipendente comunale di Marano, Mimmo Abbatiello, ex sorvegliante comparto rifiuti, per il quale era stata chiesta la misura dei domiciliari; divieto di dimora a Napoli per Luigi Grimaldi (nella foto), ex assessore all’ambiente del comune di Giugliano.

Tutti gli altri indagati, per corruzione o turbativa d’asta e associazione a delinquere, compreso il sindaco Nicola Pirozzi di Giugliano, affronteranno il processo a piede libero. Non avallata, per loro, la richiesta della misura dei domiciliari perché venute meno le esigenze cautelari.

Sette i sequestri operati dai carabinieri di Castello di Cisterna, per un importo di 200mila euro, frutto di patti corruttivi tra gli indagati. 21 mila euro sequestrati a Giuseppe Spacone, ex dirigente di Teknoservice. Sequestro operato anche nei confronti dell’ex sindaco di Giugliano, Antonio Poziello.













