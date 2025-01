607 Visite

Il primo Memorial Andrea Mellone, il ragazzo vittima di un incidente stradale circa un anno fa, andrà in scena al Cilea, il prossimo 3 febbraio. Tanti gli ospiti annunciati, da Gigi Finizio a Martina Stella, passando per Fiorellino. L’incasso sarà devoluto al Santobono-Pausillipon per i bimbi meno fortunati.













