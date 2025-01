MARANO, SANTORO REPLICA ALLA CONSIGLIERA SCHIATTARELLA: “HA LA CODA DI PAGLIA? VICENDA SCUOLA SAN ROCCO GESTITA MALISSIMO DA MORRA”

308 Visite

Leggo con grande stupore le esternazioni della sig.ra Consigliera di opposizione, Barbara Schiattarella, che racconta del ruolo che ha svolto attivamente nella vicenda scuola di San Rocco. Innanzitutto da questo suo articolo viene fuori una vistosa “coda di paglia” perché mai nessuno l’ha menzionata.

Nessuno ha remato contro nessuno in questa assurda vicenda. C’è stato solo un Sindaco incapace di condurre delle normali trattative con dei proprietari che a più riprese si sono visti assediati da metodi poco produttivi posti in essere, proprio dal primo cittadino. Prima la delibera con la quale ha concesso la dilazione degli oneri di urbanizzazione, in deroga a tutte le disposizioni normative, rifiutata dai D’Ambra, per ottenere il condono. Saremo curiosi di sapere se dal punto di vista legale era tutto a norma. La Schiattarella potrebbe dircelo.

D’altronde erano palesi le intenzioni: tenere sempre la famiglia D’Ambra sul filo del rasoio, per indurli ad accettare proposte di accordo.

Successivamente proposte contrattuali a ribasso nel tentativo di strappare condizioni più favorevoli per l’amministrazione aizzando la platea delle mamme sulla famiglia D’Ambra.

È vero la mia mediazione non ha prodotto i risultati sperati, ma con un Sindaco che agisce in maniera cervellotica ho desistito perché avrei perso la faccia e la fiducia di gente per bene e in buona fede che non avevano alcun interesse nel recare danno a studenti e famiglie.

Ci congratuliamo con la Meloniana Schiattarella. Lei con una telefonata è stata in grado di risolvere la questione: bene, brava. Lasciando da parte l’ironia auguro alla Schiattarella buon anno, sperando che sia meno aspra nei toni e nei modi, dovrebbe fare opposizione alla maggioranza e invece fa opposizione all’opposizione. Tutto ciò fa riflettere. Noi cerchiamo di fare politica, rimanendo leali e fedeli ai nostri principi. Mai fungeremo da stampella di Morra e company a differenza di qualcuno che continua a nascondersi dietro un ditino. Morra mette tutti contro per avere il controllo della situazione.













