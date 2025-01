INCHIESTA RIFIUTI GIUGLIANO – MARANO, IL GIP DI NAPOLI NORD ANCORA NON SI E’ ESPRESSO SULLE MISURE CAUTELARI RICHIESTE DALLA PROCURA. UN RITARDO CHE FA DISCUTERE

493 Visite

Si attende ancora la decisione del Gip del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Vincenzo Saladino, sull’applicazione o non applicazione delle misure cautelari nei confronti di amministratori, dipendenti pubblici, imprenditori e politici finiti nell’inchiesta sull’appalto dei rifiuti a Giugliano e Marano. Il giudice per le indagini preliminari, a quasi due mesi dagli interrogatori e a distanza di circa 2 e mezzo dall’ufficialità dell’inchiesta, non si è ancora espresso. Eppure si tratta di un procedimento penale molto importante che vede tra gli indagati il sindaco di Giuliano Nicola Pirozzi, tutt’oggi in carica, l’ex consigliere comunale di Giugliano, Antonio Poziello, dimessosi dopo l’inchiesta, alcuni dipendenti del Comune di Marano, ancora negli uffici comunali e uno di questi promosso dall’Amministrazione Morra transitato dalla categoria B alla categoria C, altri soggetti, tra cui imprenditori, fiancheggiatori e dipendenti di imprese operanti nel settore dei rifiuti.

Per molti di questi sono stati richiesti gli arresti domiciliari, poiché – secondo gli inquirenti – – sussisterebbe le possibilità di inquinare le prove o reiterare il reato, considerato anche che alcuni indagati sono ancora impiegati o reggono dei pubblici uffici, come il Sindaco di Giugliano.

La nuova riforma Nordio sulla giustizia ha previsto l’istituto del contraddittorio prima di applicare la misura di custodia cautelare ma in tanti si chiedono se è giusto che un Gip impieghi più di due mesi per esprimersi? Sicuramente è tutto legittimo, ma per una questione di opportunità andava presa una decisione con un tempismo diverso: D’altro canto, oltre all’inchiesta di cui bisogna avere rispetto, come il rispetto è dovuto ai pm vanno che ci hanno lavorato su, ci sono anche gli indagati che hanno il diritto di sapere quale sarà il loro futuro. Indagati che, lo ripetiamo sempre, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva passata in giudicato.













