MARANO. ANTIMAFIA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE. LA STORIA DELLE LUMINARIE, AFFIDATE PER DUE ANNI A DITTE GESTITE DALLA MEDESIMA PERSONA. L’OPPOSIZIONE DORME O NON E’ COMPETENTE, TOCCA SEMPRE A NOI CHIEDERE LUMI. SEGRETARIA IMPARATO, E’ TUTTO OK?

153 Visite

Altro che rispetto del principio di rotazione, altro che “va tutto bene, madama la marchesa”.

Il Comune di Marano ha ottenuto, sia nel 2023 che nel 2024, risorse extra comunali per la realizzazione di eventi natalizi. Una quota parte di queste risorse, incrementate da stanziamenti di bilancio, sono state utilizzate per l’installazione delle luminarie.

Nel 2023 l’Ufficio Tecnico, diretto dall’ingegner Giovanni Napoli, ha affidato alla CORALUX CREATION di Scuotto Antonietta, con sede a Torre del Greco (NA), il servizio di progettazione tecnico-artistica, noleggio, installazione, montaggio e smontaggio delle luminarie sul territorio per l’importo di € 26.000 euro iva compresa.

Accade però che nel 2024 sempre l’Ufficio Tecnico, diretto da Giovanni Napoli, affidi nuovamente il servizio per realizzazione Luminarie Natalizie ad una ditta intestata alla medesima proprietaria della ditta del 2023, la sig.ra Scuotto Antonietta, che però ha una denominazione leggermente diversa, infatti si chiama CORALUX EVENTS S.R.L.S., sempre con sede a Torre del Greco (NA), per l’importo di € 45.000,00 euro iva compresa.

Da un’ulteriore verifica svolta dal nostro portale abbiamo appreso che entrambe le società, intestate alla stessa proprietaria, sono ancora attive ed operative (CORALUX EVENTS S.R.L.S. e CORALUX CREATION). La scelta di affidare medesimi servizi a distanza di meno di un anno a due operatori diversi (solo nel nome) ma simili nell’assetto societario non lede comunque il principio di rotazione negli appalti, previsto al di sopra dei 5.000 euro?

Un’altra anomalia riguarda le tempistiche della richiesta delle informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 (codice antimafia), in quanto l’affidamento è stato disposto il 09/12/2024 e la richiesta alla Prefettura è stata inoltrata nello stesso giorno in cui è stato affidato il servizio. Pertanto si evince che l’Amministrazione Comunale non ha atteso i termini dilatori dei 30 giorni previsti dalla norma per procedere all’affidamento né ha atteso l’ok della Prefettura di Napoli. Ecco il protocollo: Prot. n. Pr_NAUTG_ingresso_0478774_20241209 (le ultime 4 date sono indicative della data di richiesta 09 dicembre 2024).

A questo punto riformuliamo il nostro quesito al Segretario Generale. Dott.ssa Giovanna Imparato, lei è sempre sicura che gli atti siano sempre conformi?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews