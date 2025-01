Legge regionale Terzo mandato, centrodestra ricorre al Tar: è illegittima, annullare seduta Consiglio

114 Visite

“Abbiamo presentato ricorso al Tar Campania per chiedere l’annullamento della seduta di Consiglio regionale che si è svolta lo scorso 5 novembre, e durante la quale è stata approvata a maggioranza la legge cosiddetta del ‘Terzo mandato’ che dà il via libera a una nuova candidatura dell’attuale presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Alla base della nostra richiesta la palese violazione e la falsa applicazione della legge in materia di regolamento interno del Consiglio regionale della Campania, oltreché degli articoli 3 e 97 della Costituzione”. La presentazione del ricorso è stata proposta dal capogruppo della Lega, Severino Nappi e condivisa da tutti i consiglieri del centrodestra: Carmela Rescigno, Aurelio Tommasetti, Antonella Piccerillo, Alfonso Piscitelli, Maria Muscarà, Cosimo Amente, Raffaele Maria Pisacane, Stefano Caldoro, Nunzio Carpentieri, Francesco Cascone, Livio Petitto e Massimo Grimaldi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews