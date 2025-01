Fiorentina-Napoli, probabili formazioni. Conte sceglie Juan Jesus, fuori Kvara e Politano

327 Visite

La Fiorentina dovrebbe essere la stessa vista all’opera coi bianconeri con Kean in cima all’attacco. Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Buongiorno (infortunato) in difesa, al suo posto ci sarà ancora Juan Jesus, e in attacco non ci sarà Politano (affaticamento muscolare). Fuori dai titolari anche Kvara.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-5-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Olivera, McTominay, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews