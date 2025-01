CAMPANIA: RASTRELLI (FDI), LEGISLATURA DESTINATA A TERMINARE NEL DISONORE

185 Visite

“In un crescendo intollerabile di impudenza istituzionale, il presidente De Luca e la sua maggioranza fanno strame, ogni giorno di più, della Costituzione, della legge e dei regolamenti”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

“Dapprima De Luca impone al Consiglio regionale, in aperta violazione di una legge dello Stato e dei precetti costituzionali, – spiega – una indegna legge ad personam per ambire ad un terzo mandato che è solo l’ultima illusione del cigno morente. In parallelo, la sua maggioranza in Consiglio regionale, del tutto asservita ai suoi voleri, approva quella norma in una seduta irregolarmente convocata, in palese violazione del Regolamento interno, perché coincidente con la trattazione del documento di economia e finanza regionale”. “Una fallimentare legislatura regionale è così destinata a terminare nel più assoluto disonore”, conclude il senatore Rastrelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews